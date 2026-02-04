سعر سهم سابك للمغذيات الزراعية (2020) يهاجم مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 04-02-2026

اكتسى سعر سهم الشركة الكيميائية السعودية القابضة (2230) باللون الأخضر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتصدر السهم بهذا الارتفاع قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الجلسة بالنسبة المئوية، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 7.93 ريال، مصحوباً بزيادة كبيرة في احجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 7.93 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 9.07 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد