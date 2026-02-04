شكرا لقرائتكم خبر «إثراء» يطلق ماراثون «أقرأ» بمشاركة 52 مكتبة من 13 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» عن انطلاق ماراثون «أقرأ» في نسخته الخامسة بالتعاون مع الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات وشركاء بيئيين، وسط مشاركة 52 مكتبة من 13 دولة عربية وهي: السعودية، الإمارات ، قطر، عمان، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، فلسطين، الأردن، البحرين، الكويت، العراق.

ويشهد الماراثون في نسخته هذا العام - الذي يقام في الفترة من 5 إلى 7 فبراير الحالي - زيادة تقدر 235% في عدد المشاركات من المكتبات العربية عن العام الماضي، وهو امتداد لسلسلة من المبادرات التي يقدمها المركز الهادفة إلى تحفيز القراءة بين فئات المجتمع.

وأوضح رئيس مكتبة «إثراء» عبدالله الحواس أن المركز يولي اهتماما بالغا بالقراءة والتشجيع عليها، وتبنيه لقضية القراءة التي أطلقها مؤخرا، كقضية أساسية لـ5 سنوات مقبل، إضافة إلى إطلاق مؤشر القراءة العربي الذي يرصد حالة القراءة في الدول العربية، إذ يأتي ماراثون أقرأ ضمن البرامج والفعاليات التي تسير على هذا النهج، وأن هذه المهارة تمثل الرافد الأساسي لأي معرفة، مؤكدا أن استدامة هذا الماراثون للسنة الخامسة يحفز لمواصلة العطاء وتوسيع قاعدة المشاركة فيه محليا داخل المملكة وعلى مستوى الدول العربية.

وقال: بوجود رؤية واضحة حول الهدف الذي نتطلع إليه من وراء مثل هذه البرامج، يصبح الطريق أمامنا مع كل عام أكثر وضوحا لنرتقي بجودة الماراثون حيث يستقطب مختلف الشرائح المجتمعية حتى تعم الفائدة وتنشر ثقافة القراءة التي غدت حاجة ماسة لكل مجتمع حيث فتحنا المجال للمنصات الالكترونية والمكتبات الرقمية للمشاركة في هذه النسخة حيث سجلت 74 مكتبة واختير منها 52 من 13 دولة عربية بزيادة تقدر 235% عن العام الماضي الذي شاركت فيه 17 مكتبة.

وينطوي ماراثون أقرأ على رسالة مجتمعية ذات أثر مستدام، وهي القيام بزراعة شجرة مقابل 100 صفحة مقروءة، في إشارة وربط بين ما تنتجه القراءة من عقول مستنيرة تسهم في ازدهار الأمم، وبين زرع الشجر وما فيه من إحياء للأراضي الجرداء ورسم غطاء أخضر يزين الحواضر والبوادي، حيث أثمرت النسخ السابقة من الماراثون عن زراعة أكثر من 20 ألف شجرة وقراءة أكثر من 2.3 مليون صفحة مقروءة، كما يعد الماراثون بمثابة الملتقى الذي يجمع محبي القراءة في سباق فكري وثقافي، والفائز فيه هم الشباب والقراء والمجتمع في نهاية المطاف.

يذكر أن مركز «إثراء» يستقبل جميع الأفراد والعائلات للمشاركة، ويعد فرصة لتعزيز مهارات القراءة واستكشاف عالم الكتب، كما يمكن لزوار المكتبات الأخرى الاطلاع على جميع التفاصيل عبر صفحة الماراثون على موقع إثراء الالكتروني.