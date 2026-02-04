شكرا لقرائتكم خبر المنتدى السعودي للإعلام 2026 يحقق معدلات تسجيل مرتفعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل المنتدى السعودي للإعلام 2026 معدلات تسجيل مرتفعة خلال الساعات الماضية، في مؤشر يعكس الزخم الكبير والإقبال الواسع على المشاركة في أعماله، وفقا للتقرير الإحصائي الصادر عن منصة التسجيل الالكترونية.
وأظهرت البيانات أن عدد التسجيلات خلال الدقيقة الأخيرة بلغ 3 تسجيلات، فيما وصل عدد التسجيلات خلال آخر خمس دقائق إلى 36 تسجيلا، وخلال الساعة الماضية إلى 419 تسجيلا، بينما شهدت الساعات الـ24 الماضية تسجيل 9,597 مشاركا، في حين بلغ عدد التسجيلات اللحظية 112 تسجيلا في وقت إعداد التقرير.
وتجسد هذه الأرقام الحراك المتسارع الذي يشهده المنتدى السعودي للإعلام، واهتمام المؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى والمهنيين من داخل المملكة وخارجها بالمشاركة في جلساته وفعالياته المتنوعة، التي تناقش مستقبل الإعلام في عالم يشهد تحولات متسارعة.
وأكد القائمون على المنتدى أن هذه المؤشرات تعزز مكانته كمنصة إعلامية عالمية تجمع القيادات والخبراء والممارسين، وتسهم في ترسيخ دور المملكة كمنارة إعلامية إقليمية ودولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع إعلامي حديث ومؤثر.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتدى السعودي للإعلام 2026 يحقق معدلات تسجيل مرتفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.