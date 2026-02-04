سعر سهم الفالح (FALH) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 04-02-2026

عزز سعر سهم الشركة السعودية للكهرباء (5110) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 14.15 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 15.07 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد