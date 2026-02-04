شكرا لقرائتكم خبر «مستقبل المهن في عصر الذكاء الاصطناعي: من المهارات إلى الوكلاء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع جامعة الملك سعود محاضرة بعنوان «مستقبل المهن في عصر الذكاء الاصطناعي: من المهارات إلى الوكلاء»، قدمها الدكتور باريس دي ليتراز من جامعة IE، وذلك بمقر الجامعة، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات من مختلف التخصصات.

وسلط الدكتور باريس دي ليتراز، الضوء على التحول الجذري في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة في عصر الذكاء الاصطناعي، مبينا أن مستقبل العمل لم يعد قائما على امتلاك المهارة فقط، بل على القدرة على توظيف الوكلاء الذكيين بصفتهم شركاء داعمين للتفكير والتحليل واتخاذ القرار، دون المساس بالقدرات الإدراكية والمعرفية للإنسان.

وتناول أهمية بناء عقلية قيادية واعية بالذكاء الاصطناعي، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحقق من مخرجات الأنظمة الذكية قبل اعتمادها، إلى جانب استعراض نموذج الوكلاء المتعددين بصفته أداة فاعلة لتنظيم العمل وتقليل الاعتماد على نظام واحد، مع تقديم تطبيقات عملية لتصميم أنظمة وكلاء ذكية تدعم البحث والتحليل وتقييم الأفكار الريادية، وصياغة فرص الأعمال بشكل يعزز القدرات البشرية ولا يستبدلها.

وأكد أهمية تمكين المرأة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، من خلال تنمية المهارات المستقبلية، وبناء الثقة في التعامل مع التقنيات الناشئة، وتهيئة بيئات تعليمية ومهنية مشتركة تتيح لها دورا محوريا في قيادة التحول الرقمي وصناعة الفرص المهنية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى كوادر قادرة على التكيف مع بيئات العمل التشاركية بين الإنسان والآلة، واستشراف وظائف اليوم والغد بما يعزز من مكانة الإنسان.

ويعد البروفيسور باريس دي ليتراز من أبرز الأكاديميين الدوليين المتخصصين في القيادة والابتكار والتحول الرقمي، ويعمل أستاذا في جامعة IE الإسبانية أحد أكبر المؤسسات الأكاديمية في مجال التكنولوجيا، ولديه خبرة عميقة مكنته من تقديم برامج تعليمية وتنفيذية، تركز على إعداد القادة للتعامل مع التحولات التقنية، وشارك في تطوير وتنفيذ برامج تدريبية مع مؤسسات وجامعات دولية رائدة.