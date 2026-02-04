شكرا لقرائتكم خبر اختتام النسخة الرابعة من «ديزايناثون» في الرياض بمشاركة دولية واسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة فنون العمارة والتصميم، أعمال النسخة الرابعة من تحدي «ديزايناثون»، الذي أقيم في العاصمة الرياض بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية (مسك) واستمر 3 أيام من 29 إلى 31 يناير 2026، بمشاركة 2400 متقدم، وأكثر من 600 متسابق من المصممين والمبدعين.

وأكد الأمير نواف بن عبدالعزيز بن عياف الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم خلال كلمته في حفل تكريم الفائزين، أن ديزايناثون يمثل إحدى المنصات العالمية الرائدة التي تعمل الهيئة من خلالها على ترسيخ دور التصميم كقطاع فاعل في التنمية الوطنية، وتمكين المواهب وبناء القدرات للتعامل مع التحديات الحضرية والبيئية والتقنية المختلفة، مشيدا بالنجاح الذي حققه ديزايناثون خلال 4 دورات الذي يعكس نضج المشهد التصميمي في المملكة ويرسخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في العمارة والتصميم.

وأوضح أن الهيئة تسعى من خلال «ديزايناثون» إلى بناء مجتمع إبداعي مستدام، والعمل على تمكين المصممين عبر توفير بيئة داعمة ومحفزة تعزز الابتكار، وتساعد على تحويل الأفكار إلى حلول ومشاريع قابلة للتطوير، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز تنافسية المدن وتنويع مصادر الاقتصاد الإبداعي.

وشارك المتسابقون في تطوير تصاميم وحلول إبداعية لمواجهة التحديات المعاصرة ومواكبة التحولات الحضرية والبيئية والتقنية، ضمن 3 مسارات رئيسة هي: التصميم للجميع والتقنية في التصميم والتصميم من المكان، وذلك بالاعتماد على منهجيات التفكير التصميمي والتصميم التشاركي الذي انعكس على جودة الأعمال المقدمة، وأسهم في تقديم حلول تصميمية مبتكرة وقابلة للتطبيق.

وتأهل إلى المراحل النهائية 126 فريقا، حيث قدم المتسابقون عروضهم أمام لجنة تحكيم متخصصة ضمت نخبة من الخبراء، التي تولت تقييم الأعمال واختيار الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كلٍ من المسارات الثلاثة، وفق عملية تقييم خاضعة لمعايير دقيقة.

وفي ختام الحفل، كرمت الفرق الفائزة بجوائز مالية تجاوزت 525,000 ريال، موزعة على 9 فرق بواقع 3 مراكز في كل مسار؛ إذ حصل المركز الأول على 100,000 ريال، والمركز الثاني على 50,000 ريال، والمركز الثالث على 25,000 ريال، إضافة إلى عدد من الجوائز المقدمة من شركاء الحدث، تقديرا لمساهمتهم في تقديم حلول تصميمية مبتكرة وفعالة.

وفاز في مسار «التصميم للجميع» فريق «مد MUDD» بالمركز الأول بجائزة مالية قدرها 100 ألف ريال عن مشروع «مد MUDD»، وجاء فريق «VENTAA» في المركز الثاني بجائزة 50 ألف ريال عن مشروع «VentaLoop»، فيما حقق فريق «ArchMade» المركز الثالث بجائزة قدرها 25 ألف ريال عن مشروع «ميضأه Mayda'ah».

وفي مسار «التقنية في التصميم» حصل فريق «FORMA» على المركز الأول بجائزة مالية قدرها 100 ألف ريال عن مشروع «Forma»، وجاء فريق «CREATIVE CATALYST» في المركز الثاني بجائزة 50 ألف ريال عن مشروع «ممشاك»، بينما حقق فريق «THE HEROES» المركز الثالث بجائزة قدرها 25 ألف ريال عن مشروع «رحلة بطل».

أما في مسار «التصميم من المكان» حصد فريق «سجادة صاف» المركز الأول بجائزة مالية قدرها 100 ألف ريال عن مشروع «سجادة صاف»، وجاء فريق «صميم» في المركز الثاني بجائزة 50 ألف ريال عن مشروع «صميم»، فيما حقق فريق «الشداد» المركز الثالث بجائزة قدرها 25 ألف ريال عن مشروع «بنت الشداد».

وأتاح «ديزايناثون» للمشاركين تجربة معرفية متكاملة، من خلال تنظيم جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، قدمها أكثر من 45 مرشدا وخبيرا في مختلف مجالات التصميم، وركزت على تفعيل منهجية التصميم التشاركي بوصفها إطارا عمليا للعمل، بما أسهم في صقل أفكار المشاركين، وتنمية مهاراتهم، ودعم قدرتهم على تطوير حلول تصميمية ذات أثر مستدام.