سيف بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة غالوب

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، جون كليفتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة غالوب، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون المشترك في المجالات الشرطية والأمنية، ولا سيما في مجالات التقنية الحديثة وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في دعم وتطوير منظومات العمل الأمني وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما تبادل الجانبان الحديث حول القمة العالمية للحكومات، باعتبارها منصة دولية رائدة لتلاقي الآراء وصناع القرار والخبراء، ودورها في تعزيز الابتكار واستشراف المستقبل، ودعم مسارات التطور المؤسسي على المستوى العالمي.

البيانات الموثوقة

وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «التقيت جون كليفتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة غالوب، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، وتبادلنا الرؤى حول دور البيانات الموثوقة وقياس الثقة وجودة الحياة في صياغة سياسات أمنية أكثر فاعلية واستدامة. وتكمن أهمية غالوب في كونها إحدى أعرق المؤسسات العالمية في قياس الرأي العام وتحليل السلوك الإنساني، حيث تشكّل بياناتها مرجعاً معتمداً لصنّاع القرار والحكومات في استشراف المخاطر، وتقييم الاستقرار المجتمعي، وبناء سياسات قائمة على فهم عميق للإنسان قبل الأرقام».

وأضاف سموه: «فالأمن في عالم اليوم يتأسس على الجاهزية الميدانية، ويتعزّز بفهم السلوك الإنساني، ويترسّخ ببناء الرضا المجتمعي، وتنمية رأس المال النفسي والمعرفي للمجتمعات، باعتباره خط الدفاع الأول لأي منظومة استقرار».