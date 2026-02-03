مسعد بولس: آمال بقرب الاتفاق على هدنة إنسانية في السودان

عبر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس عن أمله أن يتم الاتفاق على الهدنة الإنسانية في السودان خلال الأسابيع المقبلة.

وقال في مؤتمر للمساعدات الإنسانية للسودان من داخل معهد دونالد ترامب للسلام في واشنطن “نعمل على تطوير آلية مقترحة لتسهيل ترتيبات خفض التصعيد في السودان”.

كما أشار إلى السعي لجمع مليار و500 مليون دولار لمساعدة الخرطوم.

توافق داخل الرباعية الدولية

وكان بولس قال في تصريحات خاصة “للعربية/الحدث”، إن هناك توافقا داخل الرباعية الدولية بشأن تنفيذ هدنة في السودان في أسرع وقت وإن هناك محاولات جارية لتحقيق ذلك.

كما أضاف بولس أن أميركا لا تعترف بأي كيانات موازية في السودان لكن تتواصل مع جميع الأطراف للتوصل إلى السلام.

أتت هذه التصريحات، تزامنا مع تحقيق قوات الجيش السوداني مكاسب ميدانية مهمة خلال الفترة الماضية، أبرزها السيطرة على منطقة الدشول الإستراتيجية الواقعة على الطريق القومي بين الدلنج وكادوقلي.

كما جاء تقدم الجيش بعد نجاحه في فك حصار مدينة الدلنج قبل أيام، ما فتح الطريق أمام عملية أوسع استهدفت فك الحصار عن كادوقلي.

ومنذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023، قُتل عشرات الآلاف ونزح نحو 11 مليونا فيما انتشرت المجاعة والأوبئة في عدة مناطق من السودان، وتسببت في ما وصفته الأمم المتحدة ب”أكبر أزمة إنسانية في العالم”.

العربية نت