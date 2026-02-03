الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 03-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-03 12:08PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يتسم سعر عملة لايت كوين (LTCUSD) بالتذبذب الذي يميل نحو الصعود الحذر على مستوياته اللحظية الأخيرة، محاولاً تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار على المدى القصير، ويتعزز هذا الاتجاه مع استمرار تداولات السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تحول دون تعافيه بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 62.65$، ليستهدف مستوى الدعم 54.70$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

