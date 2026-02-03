شبكة أطباء السودان: الدعم السريع يستهدف مركز صحي “الشرتاي” بكادوقلي ويتسبب في مقتل 8 بينهم 5 أطفال و 3 نساء

استهدفت مسيرة تتبع للدعم السريع مركز صحي “الشرتاي” بحي حجر النور بمدينة كادوقلي، أسفر عنها مقتل ثمانية مدنيين، بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء، إلى جانب إصابة 11 آخرين وألحقت وأضرار جسيمة بالمرفق الصحي كما استهدفت المسيرة حي كلبا دون وقوع إصابات.

تؤكد الشبكة إن استهداف المرافق الصحية والعاملين فيها يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق التي تكفل حماية المدنيين والمنشآت الطبية.

تحمّل شبكة أطباء السودان الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وتطالب بـوقف فوري لكافة الاعتداءات على المرافق الصحية، وضمان حماية المدنيين والعاملين في القطاع الطبي، كما تدعو الشبكة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على قيادات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للمرافق الصحية، وضمان وصول الإمدادات الطبية والإنسانية دون عوائق.

شبكة أطباء السودان

التاريخ: 3/ فبراير 2026م

Sudan Doctors Network: Rapid Support Forces Target Al-Shartai Health Center in Kadugli, Killing 8, Including 5 Children and 3 Women

A march affiliated with the Rapid Support Forces targeted the Al-Shartai Health Center in the Hajar Al-Nour neighborhood of Kadugli, resulting in the deaths of eight civilians, including five children and three women, and injuring 11 others. The health facility also sustained significant damage. The march also targeted the Kalba neighborhood; however, no injuries were reported there.

The Network affirms that targeting health facilities and their personnel constitutes a flagrant violation of international humanitarian law and all conventions guaranteeing the protection of civilians and medical facilities.

The Sudan Doctors Network holds the Rapid Support Forces fully responsible for this crime and demands an immediate cessation of all attacks on health facilities. It also calls for guarantees of protection for civilians and medical personnel. Furthermore, the Network urges the international community, as well as human rights and humanitarian organizations, to pressure the Rapid Support Forces leadership to halt these violations, provide protection for health facilities, and ensure the unimpeded delivery of medical and humanitarian aid.

Sudan Doctors NetworkDate: February 3, 2026

#شبكة_اطباء_السودان

#Sudan_Doctors_Network