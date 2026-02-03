هزاع بن زايد يطّلع على أبرز الخطط الاستراتيجية والمشاريع الثقافية والسياحية في منطقة العين

ابوظبي - سيف اليزيد - اطّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على الاستراتيجية والمشاريع الثقافية والسياحية في منطقة العين، خلال استقبال سموّه وفداً برئاسة معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

واطَّلع سموّه، خلال اللقاء، على الخطط والبرامج التنموية والمبادرات الإستراتيجية لعام 2026 التي تهدف إلى تطوير قطاعَي الثقافة والسياحة في منطقة العين، كما سلَّط اللقاء الضوء على الدور المحوري لهذين القطاعين في دعم الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المستدامة في المنطقة، دعماً لجهود الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

واستمع سموه إلى شرح من أعضاء الوفد حول أهم المشاريع الحيوية والبرامج التي سيشهدها عام 2026 سعياً إلى ترسيخ مكانة منطقة العين السياحية والثقافية، وتعزيز التراث الثقافي والعروض السياحية من خلال توفير تجربة سياحية متكاملة تُلبي تطلُّعات الزوّار من داخل الدولة وخارجها.

كما اطلع سموه على مستجدات المشاريع التطويرية الخاصة بالمواقع التراثية والمراكز الثقافية، ومن أبرزها إعادة تأهيل متحف العين، وترسيخ المكانة السياحية لواحات العين ومواقع التراث العالمي، وخطط تطوير الوجهات والمعالم السياحية العائلية الترفيهية، مثل مدينة ألعاب الهيلي، وحديقة الحيوانات بالعين، والجيمي مول وجبل حفيت.

وأكّد سموّه أن تطوير القطاع السياحي في منطقة العين يُمثّل ركيزة أساسية ضمن رؤية أبوظبي لتعزيز حضورها على الخارطة السياحية العالمية، مشيراً سموّه إلى أن الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي تعكس التزاماً راسخاً بتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تعود بالنفع على المجتمع، وتسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز فرص العمل.

وفي هذا السياق، تواصل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جهودها لتعزيز مكانة منطقة العين كوجهة رائدة للسياحة الثقافية، مع الحفاظ على تراثها الثقافي العريق، وتطوير مرافقها البيئية، واستثمار مقوماتها في السياحة الترفيهية، وذلك بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الثقافية والسياحية في أبوظبي 2030.

وتركز الدائرة في مبادراتها على تعزيز الأهمية الثقافية للمنطقة من خلال مجموعة من الفعاليات السنوية، ومن أبرزها "مهرجان الحرف والصناعات التقليدية"، و"مهرجان العين للكتاب"، و"مهرجان أم الإمارات"، و"مهرجان دار الزين العائلي"، و"مهرجان غايته العين"، ما يسهم في جذب المزيد من الزوّار، ويرسِّخ مكانة منطقة العين كوجهة سياحية وثقافية.

حضر اللقاء، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الدار"؛ والدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال.