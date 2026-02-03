- 1/2
سعر سهم تي جي إكس (TJX) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 03-02-2026
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-02-03 12:04PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع قليلاً سعر سهم تي جي إكس TJX COMPANIES, INC. (THE) (TJX) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب.
لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 152.00$، ليستهدف مستوى الدعم 145.00$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط