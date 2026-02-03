مقتل 30 شخصاً بسبب الثلوج الكثيفة في اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى تساقط كثيف للثلوج في اليابان إلى مقتل 30 شخصاً خلال الأسبوعين الماضيين، وفق ما أفاد مسؤولون الثلاثاء.

ونشرت الحكومة المركزية قوات لمساعدة السكان في أوموري، المنطقة الأكثر تضرراً حيث لا يزال ما يصل إلى 4,5 أمتار من الثلوج يغطي الأرض في المناطق النائية.

وعقدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي اجتماعاً خاصاً على مستوى مجلس الوزراء صباح الثلاثاء لتوجيه الوزراء ببذل كل ما في وسعهم لمنع الوفيات والحوادث.

وتسببت كتلة هوائية باردة قوية في تساقط ثلوج كثيفة على طول ساحل بحر اليابان في الأسابيع الأخيرة حيث شهدت بعض المناطق أكثر من ضعف الكميات المعتادة.

وأفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث بمقتل 30 شخصاً منذ 20 يناير حتى الثلاثاء نتيجة تساقط الثلوج الكثيفة.