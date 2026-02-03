تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 03-02-2026

استسلم سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) للضغوط السلبية على مستوياته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن من تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ليفقد الزخم الإيجابي الذي ساعده في تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة بتحركاته المبكرة، في ظل سيطرة موجة هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.