تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 03-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-03 11:25AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استسلم سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) للضغوط السلبية على مستوياته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن من تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ليفقد الزخم الإيجابي الذي ساعده في تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة بتحركاته المبكرة، في ظل سيطرة موجة هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.

