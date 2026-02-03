تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 03-02-2026

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه المبكرة على مستوياته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ دخول تلك المؤشرات بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبشكل مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تراجع سريع لهذا الزخم الإيجابي المحيط بالسعر، خاصة وأنه حالياً يعيد اختبار خط اتجاه فرعي صاعد كان السعر قد كسره في وقت سابق، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد أي مكاسب حالية وطيلة الفترة المقبلة.