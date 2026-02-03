الاقتصاد

سعر سهم باي بال (PYPL) يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 03-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-03 12:03PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر سهم كاتربللر CATERPILLAR, INC (CAT) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار على المدى القصير، كما يستفيد السعر من تداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يشكل دعماً ديناميكياً يعزز من تمديد مكاسب السهم على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 626.80$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 738.60$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

