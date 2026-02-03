سعر سهم باي بال (PYPL) يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 03-02-2026

واصل سعر سهم كاتربللر CATERPILLAR, INC (CAT) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار على المدى القصير، كما يستفيد السعر من تداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يشكل دعماً ديناميكياً يعزز من تمديد مكاسب السهم على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 626.80$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 738.60$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد