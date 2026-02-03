الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 03-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-03 11:32AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يحافظ سعر الفضة (SILVER) على مكاسبه المبكرة لهذا اليوم على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليعيد اختبار خط اتجاه رئيسي صاعد مكسور في وقت سابق على المدى القصير، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تلاشى الزخم الإيجابي المصاحب للسعر.

Mohamed Nasa

