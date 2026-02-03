٨ أسباب تدفعك لحضور بطولة ليف جولف الرياض ٢٠٢٦ هذا الأسبوع

دبي - فريق التحرير: تعود بطولة مجموعة روشن LIV Golf الرياض ٢٠٢٦ إلى نادي الرياض للجولف في الفترة من ٤ إلى ٧ فبراير، لتكون الحدث الافتتاحي لموسم LIV Golf، مقدمةً تجربة فريدة تجمع بين منافسات الجولف الاحترافية، والعروض الموسيقية الحية، والتجارب الجماهيرية الغامرة، التي تُقام جميعها تحت الأضواء الكاشفة ليلاً.

وسواء كان اهتمامكم بالجولف، أو بالموسيقى، أو بتجربة شاملة، يبرز هذا الحدث كوجهة رئيسية تجمع كل هذه العناصر.

تجربة استثنائية تحت الأضواء صممت خصيصاً للجماهير

تم تصميم بطولة ليف جولف الرياض لتكون وجهة جماهيرية متكاملة، وليست مجرد بطولة جولف. وبدايةً من نفق الدخول المضيء إلى الممرات التفاعلية، والفعاليات على أرض الملعب، وصولاً لعروض الترفيه المبتكرة، سيحظى الزوار بفرصة استكشاف كل تفاصيل الحدث. كما تتضمن أجواء البطولة قطاراً خاصاً يجول بين الحفر الرئيسة، مقدماً تجربة ممتعة وتفاعلية، مع فرصة التقاط صور استثنائية.

وتتضمن الفعاليات أيضاً تحدّيات جولف تفاعلية، وألعاباً رقمية، وتجارب الواقع المعزز، وأنشطة عملية تَضمن تفاعل الحضور طوال الوقت، بما يتجاوز نطاق قرية الجماهير.

نجوم الموسيقى العالمية وحفلات مباشرة كل ليلة

تُختتم كل ليلة من المنافسات بحفلات موسيقية حية بعد انتهاء اللعب، يمكن لجميع حاملي التذاكر حضورها، لتتحول البطولة إلى مهرجان موسيقي ورياضي يمتد لأربع ليالٍ.

ويضم برنامج الحفلات لعام ٢٠٢٦ نخبة من أبرز نجوم الموسيقى العالميين والعرب، على رأسهم Akon وTyga وR3HAB وميريام فارس، إلى جانب Pawsa، وفرقة ميامي، والشامي.

جدول العروض الموسيقية:

الأربعاء، ٤ فبراير: Pawsa (عرض دي جي في قرية الجماهير)

الخميس، ٥ فبراير: R3HAB – الشامي

الجمعة، ٦ فبراير: فرقة ميامي – Tyga – Akon

السبت، ٧ فبراير: ميريام فارس

تجربة عائلية واجتماعية تناسب الجميع

بتركيز رئيسي على قيم الشمولية وتسهيل وصول الزوار، تعود قرية الجماهير من مجموعة روشن لتقدم باقة متنوعة من الفعاليات؛ تشمل ألعاباً مجانية ومساحات إبداعية للأطفال، إلى جانب منطقة “The Hidden Groove” التي تمثل الوجهة الاجتماعية الأبرز لعشاق الموسيقى والعروض الحية، مع توفير خيارات ضيافة عالمية المستوى تعزز من حيوية البطولة على أرض الملعب. كما توفر مناطق الجلوس المريحة والمزودة بشاشات كبيرة تجربة متابعة مُريحة وممتعة، مع ضمان رؤية واضحة للملاعب والعروض الترفيهية.

نكهات متفردة تعكس الطابع الفريد لعاصمة المملكة

يقدم مهرجان الطعام المصاحب للبطولة مزيجاً مختاراً من المأكولات المحلية والمطاعم الراقية، احتفاءً بالتنوع والتجدد الذي يُميّز المطبخ السعودي. وتم تصميم المساحة لتكون مركزاً اجتماعياً على مدار الحدث، حيث تمزج بين المأكولات الفاخرة والترفيه والأجواء التفاعلية في مكان واحد مميز.

برايسون ديشامبو كابتن فريق Crushers GC، ينفذ ضربة في الحفرة الثامنة خلال الجولة الأولى من بطولة LIV Golf الرياض 2025. (حقوق الصورة: LIV Golf)

إضافة جديدة في موسم ٢٠٢٦: تجربة اللعب المصاحب للمنافسات

يشارك في نسخة ٢٠٢٦ من البطولة ٥٧ لاعباً من ١٦ دولة، يتصدرهم حامل لقب منافسات الأفراد في بطولة ليف جولف الرياض ٢٠٢٥، البولندي أدريان ميرونك (لاعب فريق Cleeks)، وفريق Legion XIII، بقيادة Jon Rahm والذي حقق لقب منافسات الفرق في العام الماضي. كما يجمع الحدث العديد من نجوم البطولات الكبرى، لضمان أربع ليالٍ من المنافسات الاحترافية.

لأول مرة هذا العام، تقدم بطولة ليف جولف الرياض تجربة جماهيرية تفاعلية مع المنافسات داخل الملعب وذلك بالشراكة مع Entourage Sport. وتتيح هذه التجارب للجماهير فرصة المشاركة في ألعاب تفاعلية شيقة، والتي تشمل:

– تجربة Shot Predictor: محاولة معرفة موقع تموضع الكرات بعد ضربة الانطلاق في حفر مختارة.

– تجربة Putt Predictor: محاولة توقع عدد الضربات القصيرة التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها.

– تجربة The Golf Quiz: اختبار مباشر ضمن التطبيق الإلكتروني الخاص بالبطولة مكوّن من ١٠ أسئلة.

وبهدف إضفاء المزيد من الحيوية والتنافسية، سيتمكن المشاركون من جمع النقاط عبر الحفر المختارة، ومتابعة تقدمهم على لوحات الصدارة المباشرة، واستبدالها بالجوائز القيمة في منطقة الجماهير. وتتنوع الجوائز اليومية المقدمة بين منتجات ليف جولف التذكارية وتجارب الضيافة الفاخرة.

عروض الليزر المحيطة بالحفرة ١٨ أثناء انطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة ليف جولف الرياض ٢٠٢٥ (حقوق الصورة: LIV Golf)

العروض الضوئية والصوتية الاستثنائية

تنفرد بطولة ليف جولف الرياض بكونها البطولة الاحترافية الوحيدة عالمياً التي تُقام منافساتها بالكامل ليلاً.

ويتخلل كل أمسية عروض ضوئية بالليزر تُعلن عن بدء المنافسات، وتتكرر في منتصف الجولة، كما تتصاعد بشكل تدريجي مع اقتراب الحفلات الموسيقية التي تعقب المنافسات.

مستوى احترافي يقدمه نخبة لاعبي الجولف عالمياً

التذاكر متاحة الآن

تتوفر تذاكر بطولة مجموعة روشن LIV Golf الرياض ٢٠٢٦ في الفترة من ٤ إلى ٧ فبراير، عبر الموقع الرسمي: LIVGolf.com. كما أن جميع التذاكر تتيح إمكانية حضور الحفلات الموسيقية المُقامة في نفس اليوم.

ويُتاح للأطفال الذين يبلغون ١٢ عاماً فأقل الدخول مجاناً باستخدام بطاقة Grounds Pass (بطاقة واحدة مرفقة لكل بالغ يدفع ثمن التذكرة)، كما تتوفر باقات جماعية وتجارب ضيافة مميزة وأسعار خاصة للمجموعات من ١٠ أشخاص فأكثر. يُنصح بالحجز مسبقاً قبل نفاذ التذاكر.

لمزيد من المعلومات حول الحدث ووسائل النقل والجداول اليومية، يرجى زيارة: LIVGolf.com.