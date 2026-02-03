كيم كردشيان في لقاء رومانسي مع نجم فورمولا١ في باريس….شاهدوا الفيديو

دبي - فريق التحرير: يبدو أنّ كيم كردشيان تعيش بداية ارتباط عاطفي جديد، إذ أفادت تقارير بأنّ نجمة تلفزيون الواقع تواعد نجم “الفورمولا وان” البريطاني لويس هاميلتون.

وبحسب مقطع فيديو حصل عليه موقع TMZ ، شوهد الثنائي وهما يترجلان من سيارة لدى وصولهما إلى أحد الفنادق في باريس. ونقل موقع PEOPLE عن مصدر قوله إنّ “اللقاء كان رومانسيًا”.

وأشار التقرير إلى أنّ كردشيان وهاميلتون سافرا معًا من المملكة المتحدة إلى باريس على متن طائرة خاصة. كما ذكر موقع The U.S. Sun أنّهما التقيا في عطلة نهاية أسبوع خاصة في Estelle Manor، وهو فندق فاخر ونادٍ خاص للأعضاء في منطقة كوتسوولدز الريفية بإنجلترا، قبل التوجّه إلى العاصمة الفرنسية.

يُذكر أنّ نجمة تلفزيون الواقع تربطها صداقة بهاميلتون منذ سنوات؛ إذ ظهرت وهي تحيّيه بقبلة ودّية على الخد خلال حفل GQ Men of the Year عام ٢٠١٤، كما شوهد الاثنان معًا في WSJ. Magazine Innovator Awards عام ٢٠٢١، ومجددًا في عرض فاريل ويليامز الأول كمدير إبداعي لملابس Louis Vuitton الرجالية عام ٢٠٢٣.

نشير أنّ كيم تقدّمت بطلب الطلاق من زوجها السابق كانييه ويست عام ٢٠٢١ بعد نحو سبع سنوات من الزواج وأربعة أولاد، ولاحقًا واعدت الكوميدي بيت ديفيدسون ولاعب NFL أوديل بيكهام جونيور قبل انفصالهما في نيسان ٢٠٢٤.

أما لويس هاميلتون، فقد ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بعدد من النجمات، من بينهن ريهانا وريتا أورا وصوفيا ريتشي، وآخرها اشاعات عن علاقة مع شاكيرا عام ٢٠٢٣.