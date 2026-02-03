شكرا لقرائتكم خبر جمعية أدبي الطائف تقيم اﻷمسية الرابعة من برنامج مديد بأمسية (الورد من الدار إلى الشعر ) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ثم استهلت مديرة اﻷمسية اﻷستاذة همس بدر الدين بالتعريف بالضيفين، و بدأت الدكتورة أمل القثامي بالحديث عن الورد وتأثر الشعر به خصوصا من شعراء الطائف وذكرت العديد من الشواهد الشعرية والنصوص المتنوعة لعدد من الشعراء والمبدعين الذين تغنوا بالورد الطائفي وذكروه في نصوصهم وقصائدهم.
ثم تحدث اﻷستاذ راشد القرشي عن صناعة الورد و زراعته ومراحل انتاج دهن الورد الطائفي الشهير والمتميز على مستوى العالم وتحدث عن أهميته الاقتصادية ودوره في التنمية الوطنية والمحلية كصناعة متفردة ..
ثم تم فتح الباب لمداخلات الحضور حيث تداخل كل من الدكتور فارس المالكي واﻷستاذ خلف القرشي واﻷستاذ محمد سعد الثبيتي والأستاذة خديجة السيد والدكتور صالح الثبيتي وعضوان اجنبيان من الوفد الزائر .
وفي ختام الأمسية، قام رئيس مجلس إدارة جمعية أدبي الطائف اﻷستاذ عطا الله الجعيد بتكريم الضيوف ومديرة اﻷمسية، والتقطت صورة جماعية للضيوف ثم تمت دعوة الجميع لتناول طعام العشاء ثم اصطحب رئيس مجلس إدارة جمعية أدبي الطائف وفد منظمة IGCAT في زيارة لمكتبة الجمعية حيث تم إهداؤهم نسخا من كتب ومطبوعات الجمعية باللغة الإنجليزية .
