فيديو عفوي قلب المعادلة… ياسمين عبد العزيز حديث الجمهور

دبي - فريق التحرير: في إطار الترويج لمسلسلها الجديد “وننسى اللي كان” المقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٦، أعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز أن فيديو كواليس المسلسل الذي شاركته مع كريم فهمي على تيك توك حقق انتشاراً واسعاً، حيث وصل إلى ٥.٥ مليون مشاهدة خلال خمس ساعات فقط من نشره.
وقد كشفت ياسمين في الفيديو عن أسماء شخصياتهما في المسلسل، حيث تجسد هي شخصية “جليلة” وكريم فهمي شخصية “بدر”. وظهر الثنائي في الفيديو، الذي نشرته على انستغرام أيضًا (http://www.instagram.com/p/DUQkAY6CA4k/)، أجواء من المرح والسعادة أثناء أدائهما أغنية “دنا دنا شفت معاه الهنا” على تيك توك، ما أثار حماس المتابعين الذين يتطلعون لرؤيتهما معاً من جديد.
مسلسل “وننسى اللي كان”، اجتماعيّ رومنسيّ من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمّد الخبيري ويشارك في بطولته مجموعة من الممثّلين من بينهم كريم فهمي، شيرين رضا، إدوارد وغيرهم.
