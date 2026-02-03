وثائقي ميلانيا يحقّق مفاجأة في شبّاك التّذاكر رغم الانتقادات الحادّة

دبي - فريق التحرير: وثائقي “ميلانيا” من إخراج بريت راتنر، حقّق نجاحًا مفاجئًا بأكثر من ثمانية ملايين دولار في عطلة افتتاحه، مسجّلًا أفضل افتتاح لفيلم وثائقيّ خلال عقد. يركّز الفيلم على حياة السّيّدة الأولى السّابقة ميلانيا ترامب، وقد جذب جمهورًا محافظًا وكبير السّنّ، إذ شكلت النساء اللواتي تجاوزن الخمس والخمسين سنة ٧٢% من المشاهدين، و٧٨% من مشتركي التّذاكر كانوا فوق هذا العمر.

رغم التّقييمات النّقديّة السّلبيّة (٦% على روتن توميتوز)، حظي الفيلم بتقييمات عالية من الجمهور، ممّا يعكس انقسامًا في الرّأي. مؤيّدو ترامب اعتبروا النّقد تحيّزًا إعلاميًّا، وساعدت حملات التّسويق في المناطق المحافظة في دعم الفيلم.

أمازون MGM اشترت حقوق الفيلم عالميًّا بـأربعين مليون دولار، وأنفقت خمسة وثلاثين مليونًا على تسويق ضخم، هذا ما يجعله الوثائقيّ الأغلى تكلفة. وأُطلق الفيلم في أكثر من عشرين سوقًا دوليًّا، مع تحدّيات مثل سحب العرض في جنوب أفريقيا وحضور ضعيف في بعض دور السّينما الأوروبيّة.