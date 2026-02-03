جان يامان يخوض تجربة التقديم للمرة الأولى خلال اضخم مهرجان ايطالي… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: يواصل النجم التركي جان يامان حصد النجاحات في مسيرته الفنية، إذ أُعلن رسميًا عن اختياره مقدّمًا مشاركًا لليلة الافتتاح من مهرجان سانريمو الموسيقي ٢٠٢٦، أعرق وأهم مهرجان موسيقي في إيطاليا.

وسيصعد جان يامان إلى مسرح تياترو أريستون الشهير، ليشارك التقديم إلى جانب كارلو كونتي والنجمة العالمية لورا باوزيني. وقد كُشف عن هذا الخبر مساء مساء عبر النشرة الإخبارية الرئيسية لقناة RAI الإيطالية الرسمية.

ويعكس هذا الاختيار الطابع الدولي المتزايد لمهرجان سانريمو، كما يؤكد المكانة الرفيعة والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها جان يامان لدى الجمهور الإيطالي.

يُذكر أن مهرجان سانريمو يُعدّ من أبرز الفعاليات الثقافية في إيطاليا، ويُبث عبر قناة RAI، جامعًا بين الموسيقى والترفيه وألمع نجوم الشاشة الأوروبية، فيما يُنتظر أن تضيف مشاركة جان يامان زخمًا واهتمامًا دوليًا أوسع بحفل الافتتاح.