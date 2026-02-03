شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية السنغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية السنغال لدى المملكة بيرام امبانيك جانج.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
