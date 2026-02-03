شكرا لقرائتكم خبر التعليم العالي الأهلي الخليجي يحقق التنافس في ظل جودة مخرجاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أكاديميون ومسؤولون في قطاع التعليم العالي أن الجامعات الأهلية في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت نموذجًا تنافسيًا متقدمًا، بفضل جودة مخرجاتها التعليمية، ومرونتها في مواكبة متطلبات سوق العمل، واستجابتها السريعة للتحولات العالمية في التعليم والاقتصاد المعرفي.

وأجمع المختصون على أن التعليم العالي الأهلي الخليجي يمضي بثبات نحو ترسيخ جودة مخرجاته، وتعزيز تنافسيته، ليكون شريكًا فاعلًا في تحقيق مستهدفات التنمية ورؤى دول الخليج المستقبلية.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية بمملكة البحرين، البروفيسور عبد الله يوسف الحواج، أن التعليم العالي الأهلي الخليجي استطاع خلال السنوات الأخيرة أن يثبت حضوره بقوة على خارطة التعليم الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الجودة الأكاديمية والاعتماد المؤسسي والبرامجي أسهم في رفع مستوى الخريجين وتعزيز تنافسيتهم محليًا وعالميًا.

وقال الحواج: إن الجامعات الأهلية الخليجية لم تعد تكتفي بتقديم التعليم التقليدي، بل أصبحت مراكز لصناعة المعرفة، ودعم البحث العلمي، وبناء الشراكات مع القطاعات الإنتاجية، بما يضمن مواءمة المخرجات مع احتياجات التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان أن التعليم الأهلي يمثل رافدًا استراتيجيًا لمنظومة التعليم العالي في دول الخليج، لما يتمتع به من مرونة في تحديث البرامج الأكاديمية واستحداث تخصصات نوعية تلبي متطلبات الاقتصاد الحديث.

وأشار دحلان إلى أن الجامعات الأهلية الخليجية حققت قفزات ملموسة في جودة التعليم والتدريب التطبيقي، وأسهمت في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المهارات المهنية والرقمية، مؤكدًا أن التنافس الحقيقي اليوم لم يعد في عدد الخريجين، بل في جودة الكفاءة وقدرتهم على الابتكار وريادة الأعمال.

بدوره، شدد وكيل وزارة الإعلام للإعلام الخارجي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور هشام بن محمد جمجوم على أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات التعليم والإعلام في إبراز المنجزات التعليمية الخليجية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح جمجوم أن جودة مخرجات التعليم العالي الأهلي أصبحت عنصرًا محوريًا في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للجامعات الخليجية، مشيرًا إلى أن الإعلام شريك أساسي في نقل النجاحات الأكاديمية، وتسليط الضوء على التجارب التعليمية الرائدة التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الانفتاح على التجارب العالمية، وتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الجامعات الأهلية الخليجية كمؤسسات تعليمية منافسة وقادرة على استشراف المستقبل.