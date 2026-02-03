السعودية وتركيا: تعاون متزايد يؤثر إيجابا بقضايا المنطقة

تؤثر العلاقات السياسية المتنامية بين المملكة العربية السعودية وتركيا إيجابا في كلٍّ من التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، وكذلك في استقرار المنطقة وقضاياها.

فالسعودية وتركيا اللتان تُعدَّان من أبرز دول الشرق الأوسط تواصلان تعزيز علاقاتهما التاريخية والعريقة من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى التي زادت وتيرتها في السنوات الأخيرة.

وفي هذا الإطار، من المقرر أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غدا الثلاثاء، زيارة جديدة إلى المملكة تُعد من الزيارات المهمة بين البلدين.

ومن المتوقع أن يستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرئيس أردوغان في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض بمراسم رسمية.

وفي إطار الزيارة، سيُقام «منتدى الأعمال السعودي – التركي» بتنظيم من وزارة التجارة ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.

العلاقات الدبلوماسية التاريخية

بدأت السعودية وتركيا علاقاتهما الدبلوماسية بتوقيع اتفاقية الصداقة عام 1929، وأقامتا على مدى نحو قرن روابط قوية من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وكذلك عبر منظمات إقليمية مثل منظمة التعاون الإسلامي.

وبموجب الاتفاق الموقَّع بمدينة جدة في 11 أكتوبر 2003 بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، تأسس «مجلس الأعمال التركي السعودي» تحت مظلة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.

كما وقَّعت تركيا والسعودية بروتوكول «لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة» بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات شتى.

التبادل التجاري

انعكست العلاقات الوثيقة بين تركيا والسعودية أيضا على التبادل التجاري بين البلدين، فالسعودية تصدِّر النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية إلى تركيا. فيما تستورد من تركيا سلعا متنوعة، أبرزها السجاد، والأحجار المعالجة لأغراض البناء، ومنتجات التبغ، والمواد الغذائية، والأثاث.

وارتفعت صادرات تركيا إلى السعودية العام الماضي 2025 إلى 3 مليارات و149.6 مليون دولار.

التعاون الدفاع والعسكري

انعكست العلاقات الدبلوماسية والتجارية المتطورة بين البلدين على التعاون العسكري أيضا. فقد وقعت شركة «أسيلسان» التركية مذكرة تفاهم في يوليو 2015 مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني المعروفة أيضا باسم «تقنية»، بهدف تعزيز التعاون في مجال الإلكترونيات الدفاعية.

وشكَّل تأسيس الشركة السعودية للإلكترونيات الدفاعية «ساديك» بالشراكة بين «أسيلسان» و«تقنية» أحد أبرز نماذج التعاون بين تركيا والسعودية.

كما وقعت شركة «بايكار» التركية في يوليو 2023 عقد تصدير وتعاون مع وزارة الدفاع السعودية لتوريد الطائرة المسيَّرة الهجومية «بيرقدار أقنجي»، وهو العقد الذي سُجِّل كأكبر عقد تصدير في تاريخ الصناعات الدفاعية والجوية التركية.

القضايا الإقليمية

حققت السعودية وتركيا بصفتهما من أبرز القوى العسكرية والاقتصادية في المنطقة، نجاحات مهمة في سياساتهما الإقليمية من خلال العلاقات السياسية والدبلوماسية التي عززتاها في السنوات الأخيرة.

وحافظت الرياض وأنقرة على توازن ناضج يقوم على التعاون والتنافس المنضبط بدلا من الصراع، وأظهرتا مواقف فاعلة عبر مؤسسات مثل منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة تجاه أزمات فلسطين وسوريا والسودان والصومال واليمن.

التبادل التجاري بين البلدين منذ 2015 (بالدولار الأمريكي)

- 2015: 5.590 مليارات

- 2016: 5.007 مليارات

- 2017: 4.845 مليارات

- 2018: 4.954 مليارات

- 2019: 5.107 مليارات

- 2022: 6.493 مليارات

- 2023: 6.825 مليارات

- 2024: 8 مليارات