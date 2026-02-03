شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية السعودية توافق على زيادة رأسمال أساس مكين للتطوير العقاري بمنح أسهم مجانية والان مع بالتفاصيل

ارتفع الدولار الأسترالي على نطاق واسع بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه القوية التي توقفت على مدار يومين مقابل نظيره الأمريكي ،ليتقرب مرة أخرى من أعلى مستوى في ثلاث سنوات ،وذلك بعدما قرر بنك الاحتياطي الأسترالي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ نوفمبر 2023.



وقال بنك الاحتياطي الأسترالي:أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من الهدف لفترة من الوقت، ولذلك كان من المناسب رفع سعر الفائدة الأساسي.وأكد المركزي الأسترالي أن الطلب الخاص بوتيرة أسرع من المتوقع، وضغوط الطاقة الإنتاجية أكبر مما تم تقييمه سابقاً، وظروف سوق العمل ضيقة بعض الشيء.



توافقت خطوة التشديد النقدي لبنك الاحتياطي الأسترالي مع معظم التوقعات في الأسواق العالمية، وجاءت عقب بيانات أظهرت أن التضخم بلغ أعلى مستوياته في ستة أرباع.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 1.15% إلى (0.7034) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6954)، و سجل أدنى مستوى عند (0.6946).



•أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الاثنين منخفضاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 70.94 سنتاً.



بنك الاحتياطي الأسترالي

تماشيًا مع التوقعات، قررت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي، يوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة القياسي بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.85%، في أول رفع في أسعار الفائدة الأسترالية منذ نوفمبر 2023، وذلك بعد الإبقاء على سعر الفائدة دون أي تغيير خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة.



الاحتياطي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2023

وقال بنك الاحتياطي الأسترالي: ينمو الطلب الخاص بوتيرة أسرع من المتوقع، وضغوط الطاقة الإنتاجية أكبر مما تم تقييمه سابقاً، وظروف سوق العمل ضيقة بعض الشيء. و أشار المركزي الأسترالي إلى أن الضغوط التضخمية ازدادت "بشكل ملحوظ" في النصف الثاني من العام الماضي.



وأوضح الاحتياطي الأسترالي أن الاقتصاد ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع، وأن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من الهدف لفترة من الوقت،ولذلك كان من المناسب رفع سعر الفائدة الأساسي.



ميشيل بولوك

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك" يوم الثلاثاء:-

•معدل التضخم مرتفع للغاية.

•لا يمكننا السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة.

•هناك قلق من استمرار هذا المستوى المرتفع من التضخم.

• لم يتم مناقشة رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

•مجلس الإدارة ليس لديه مسار محدد لأسعار الفائدة.

• مجلس الإدارة سيتوخى الحذر بشأن أسعار الفائدة.

• نسعى لخفض التضخم مع الحفاظ على قوة سوق العمل.

•ارتفاع الدولار الأسترالي، إذا استمر، سيساعد على خفض أسعار الواردات.

•لا أعلم إن كانت هذه ستكون دورة تشديد نقدي.

•لا يمكن استبعاد أي شيء.

•سيراقب مجلس الإدارة البيانات عن كثب.

•يجب خفض معدلات التضخم الفصلية.



الفائدة الأسترالية

•عقب الاجتماع ظل تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في مارس المقبل مستقر دون 50%.



•وارتفع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في مايو القادم إلى فوق 80%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى أستراليا.



أراء وتحليلات

قال هاري مورفي كروز، رئيس أبحاث الاقتصاد في أوكسفورد إيكونوميكس أستراليا:مع توقع بنك الاحتياطي الأسترالي الآن تباطؤًا أبطأ في وتيرة تراجع التضخم ، فإن المخاطر تميل بوضوح نحو سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة بدلًا من خطوة واحدة فقط، لا سيما في ضوء قرار اليوم الذي جاء بالإجماع.



وقال أبيهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس:بشكل عام، من الواضح أن بنك الاحتياطي الأسترالي يرى أن طريق خفض التضخم سيكون طويلًا وشاقًا.



وأضاف سوريا: أنه يتوقع زيادة واحدة فقط أخرى في أسعار الفائدة خلال مايو، لكنه أشار إلى أنه نظرًا لأن «البنك لا يتوقع عودة التضخم الأساسي إلى منتصف النطاق المستهدف بين 2% و3% حتى مطلع عام 2028، فمن الممكن تمامًا أن يجد نفسه مضطرًا لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من ذلك».



نظرة فنية

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 03-02-2026