مذكرة تفاهم سعودية عمانية لإنشاء مدينة صناعية

وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، مع وزير المالية في سلطنة عُمان سلطان الحبسي، مذكرة تفاهم تنموية لدعم مشروع إنشاء مدينة «ثمريت» الصناعية في عُمان، وذلك بتمويل من المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 40 مليون دولار.

وتهدف المذكرة إلى تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية والتنموية والاجتماعية في محافظة ظفار، من خلال إنشاء مدينة ثمريت الصناعية المتكاملة على مساحة تُقدّر بنحو 3.94 ملايين متر مربع، مزودة بجميع خدمات البنية الأساسية، كما يتضمن المشروع إنشاء وتجهيز المباني الإدارية والخدمية والمرافق العامة، وأعمال الطرق والتمديدات الكهربائية وشبكات المياه، وإنشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية؛ بما يعكس الأثر التنموي المتوقع في تعزيز المدينة الصناعية والخدمية في المحافظة.