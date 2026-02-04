شكرا لقرائتكم خبر "كاوست" و"نادك" تعزّزان تكامل العلم والزراعة لتطوير نظم غذائية مستدامة في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة استراتيجية تدعم توجهات المملكة نحو بناء نظم غذائية أكثر استدامة ومتانة، أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن إطلاق تعاون جديد يجمع بين البحث العلمي المتقدم والتطبيق الزراعي واسع النطاق، بهدف تطوير حلول عملية ومبتكرة لقطاع الغذاء والزراعة.

ويستند هذا التعاون إلى توقيع مذكرة تفاهم تُرسّخ إطارًا طويل الأمد للعمل المشترك في مجالات البحث الزراعي التطبيقي، وتطوير التقنيات، وبناء القدرات المهنية. ويجسد الاتفاق رؤية مشتركة تقوم على تحويل المخرجات العلمية إلى تطبيقات ميدانية فعّالة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز استقرار القطاع الغذائي، ودعم استدامته على المدى البعيد.

وقد وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من رئيس كاوست البروفيسور إدوارد بيرن، والرئيس التنفيذي لشركة نادك الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري، حيث يفتح الاتفاق المجال أمام تكامل أوثق بين منظومة البحث والابتكار في كاوست والخبرة التشغيلية الواسعة لدى نادك. ومن شأن هذا التكامل تسريع دورة الابتكار عبر إتاحة اختبار الحلول في بيئات إنتاج حقيقية، وتطويرها وتوسيع نطاق تطبيقها بكفاءة أعلى.

وأكد رئيس كاوست السير إدوارد بيرن أن الأمن الغذائي يُعد من أبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم، مشيرًا إلى أن مواجهة تعقيدات النظم الغذائية تتطلب شراكات فاعلة بين المؤسسات العلمية والقطاع الصناعي. وأضاف أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإعادة ابتكار طرق إنتاج الغذاء الصحي والمستدام في ظل التحديات البيئية المتزايدة، وعلى رأسها شح المياه وارتفاع درجات الحرارة، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم التعاون مع نادك في تحقيق أثر عملي ملموس على أرض الواقع.

من جهته، أوضح الدكتور سليمان التويجري أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة استراتيجية نحو دمج البحث العلمي مع التطبيق الزراعي الفعلي، مبينًا أن هذه الشراكة ستدعم تطوير حلول مبتكرة ومستدامة ترفع الإنتاجية، وتعالج تحديات إدارة الموارد الطبيعية، ولا سيما كفاءة استخدام المياه وتحسين صحة التربة. كما أشار إلى أن التعاون مع كاوست يتيح توظيف أحدث المنجزات البحثية في البيئات التشغيلية القائمة، إلى جانب الإسهام في تنمية الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المتخصصة.

وسيقود تنفيذ البرامج البحثية لهذه الاتفاقية مركز التميّز للأمن الغذائي المستدام في كاوست، الذي أُنشئ لدفع عجلة البحث العلمي في مجال تطوير الأنظمة الغذائية في المملكة باستخدام أحدث التقنيات. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن باحثو كاوست من الوصول إلى مواقع نادك الميدانية وبياناتها التشغيلية وبيئات الإنتاج، لاختبار التقنيات والتحقق من فاعليتها في ظروف زراعية واقعية.

وأوضح رئيس مركز التميّز للأمن الغذائي المستدام، البروفيسور مارك تيستر، أن تحسين الأنظمة الغذائية يتطلب اختبار الابتكارات العلمية في بيئات حقيقية تأخذ في الاعتبار عوامل المياه والتربة والمناخ وحجم العمليات الإنتاجية، مؤكدًا أن دور المركز يتمثل في توجيه البحث نحو التطبيق العملي منذ مراحله المبكرة. وأضاف أن العمل المشترك مع نادك سيسهم في بناء معرفة تطبيقية راسخة وتطوير حلول قابلة للتنفيذ وملائمة لاحتياجات المملكة المستقبلية.

كما يشمل التعاون محورًا مهمًا لتنمية المواهب الوطنية وتطوير القوى العاملة، عبر دعم تدريب الطلبة، وتمكين الشركات الناشئة، وتمويل الأبحاث التطبيقية. ومن خلال المنصات الأكاديمية والابتكارية في كاوست، بما فيها برامج التدريب والتطوير المهني، ستسير تنمية المهارات جنبًا إلى جنب مع التقدم التقني.

وتؤكد كاوست من خلال هذه الشراكة دورها كمنصة وطنية للعلوم التطبيقية، تربط بين الاكتشاف العلمي والابتكار التقني والتطبيق الميداني، بما يدعم أولويات المملكة في استدامة الغذاء والموارد الأساسية.