مكتبات مصرية وعربية تشارك في ماراثون “أقرأ” الخامس لتعزيز القراءة المستدامة بالسعودية

بيروت - نادين الأحمد - انطلقت النسخة الخامسة من ماراثون “أقرأ” الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” بالمملكة، بمشاركة واسعة من المكتبات العربية بما فيها 52 مكتبة من 13 دولة عربية تشمل السعودية، الإمارات، قطر، عمان، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، فلسطين، الأردن، البحرين، الكويت، والعراق، في إطار جهود المركز لتعزيز القراءة المستدامة، تنمية المعرفة، الثقافة، التعليم، المجتمع، الشباب، المبادرات الثقافية، المكتبات الرقمية، وتحفيز القراءة بين مختلف الفئات.

ويقام الماراثون خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2026، ويشهد هذه النسخة زيادة بنسبة 235% في عدد المكتبات المشاركة مقارنة بالعام الماضي، وهو امتداد لمبادرات “إثراء” الهادفة إلى تشجيع القراءة وتطوير مهارات البحث المعرفي، إضافة إلى إطلاق مؤشر القراءة العربي لرصد حالة القراءة في الدول العربية.

وأكد رئيس مكتبة “إثراء” عبدالله الحواس أن الماراثون يمثل جزءًا من استراتيجية المركز لتعزيز الثقافة والمعرفة، حيث يربط بين القراءة والبيئة من خلال مشروع زراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة، مسجلاً حتى الآن قراءة أكثر من 2.3 مليون صفحة وزراعة أكثر من 20 ألف شجرة في النسخ السابقة، ما يعكس أثر المبادرة المستدام على المجتمع وتنمية مهارات الشباب، ويجعلها منصة حقيقية لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتعميق الوعي الثقافي في المملكة والدول العربية.