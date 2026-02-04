شكرا لقرائتكم خبر «علاقات» تختتم مشاركتها في المنتدى السعودي للإعلام 2026 باستعراض ثلاث خدمات ذكية متقدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت شركة «علاقات» للعلاقات العامة والاتصال، أحدث الحلول الرقمية في المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الخامسة، حيث قدمت للزوار عبر جناح متكامل في معرض مستقبل الإعلام «فومكس»، حلولًا في الرصد الإعلامي والذكاء الاصطناعي والعلاقات العامة.

وسجلت «علاقات»، شريك العلاقات العامة والاتصال للمنتدى السعودي للإعلام في نسخته الخامسة، حضورًا واسعًا ونوعيًا من الزوار؛ وفي مقدمتها خدمة الرصد الإعلامي المباشر «صيت»، التي تتيح الاطلاع اللحظي على مؤشرات الأداء الإعلامي، وتشمل إجمالي النشر، والظهور التقديري، والناشرين، والدول الناشرة، ولغات النشر، وإجمالي التفاعل.

كما قدّمت اختبارًا تفاعليًا رقميًا في العلاقات العامة يهدف إلى قياس المهارات الاتصالية للمشاركين والزوار طول مدة إقامة المنتدى خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026 في فندق هيلتون بالرياض، مع منح شهادة للمجتازين؛ بهدف بناء القدرات المهنية في قطاع الاتصال.

واستعرضت «علاقات»، خلال مشاركتها، خدمة «وصال» المساعد الذكي المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يوفر حزمة من الخدمات الإعلامية المتخصصة في العلاقات العامة والاتصال، تشمل إعداد الأخبار والتقارير الصحافية، وخطط إدارة الأزمات، والخطط الإعلامية والاستراتيجية، بما تتضمنه من رسائل وأهداف اتصالية.

وتتولى شركة «علاقات» إدارة وتنفيذ أعمال العلاقات العامة والاتصال الاستراتيجي للمنتدى، بما يشمل تنسيق التغطيات الإعلامية، وبناء السردية الاتصالية، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، بما يعكس مكانة المنتدى منصة وطنية رائدة في صناعة الإعلام.

ويُقام المنتدى السعودي للإعلام هذا العام تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل» بمشاركة أكثر من 300 قائد وخبير إعلامي عبر 150 جلسة حوارية على مدى ثلاثة أيام.

يشار إلى أن شركة «علاقات» واحدة من أبرز الشركات الوطنية المتخصصة في الاتصال الاستراتيجي وإدارة السمعة وبناء السرديات الإعلامية، بخبرة تمتد لأكثر من 11 عامًا في سوق العلاقات العامة، نفّذت خلالها أكثر من 2000 مشروع إعلامي واتصالي في مختلف القطاعات، وأسهمت في إدارة وتغطية عدد من كبرى الفعاليات الوطنية، معتمدةً على منظومة متكاملة من الخدمات تشمل العلاقات الإعلامية، وإدارة الأزمات، والرصد والتحليل، وصناعة المحتوى المؤثر.