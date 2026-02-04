اغتيال سيف الإسلام القذافي في منزله غرب ليبيا

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2025، اغتيال سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، في منزله غرب ليبيا.

وأكد موقع "العربية – الحدث" نقلاً عن مصدر مقرب من عائلة القذافي، مقتل سيف الإسلام القذافي على يد 4 أشخاص، قرب مدينة الزنتان غربي البلاد.

وأضاف المصدر "أن الجناة فروا سريعا بعد إصابته في حديقة منزله"، مشيرا إلى أن مقتل الرجل جاء بعد اشتباكات استمرت منذ ظهر اليوم.

وأكد المستشار السياسي لسيف القذافي عبدالله عثمان، في تدوينة مقتضبة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"، خبر مقتله، دون أن يكشف أي تفاصيل عن حادثة القتل أو الجهة المنفذّة.

المصدر : وكالات