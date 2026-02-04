شكرا لقرائتكم خبر الإعلام السياحي يدشن أدواته الجديدة من المنتدى السعودي للإعلام لدعم صناعة المحتوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشّنت الجمعية السعودية للإعلام السياحي أدواتها الإعلامية الجديدة لدعم صناعة المحتوى السياحي، جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تعاون مع منصة صُنّاع مزيج الحائزة على المركز الأول في معسكر الابتكار الإعلامي لعام 2025 على هامش المنتدى السعودي للإعلام، وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير منظومة الإعلام السياحي وبناء محتوى نوعي يعكس الهوية السياحية للمملكة.

كما تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الإعلام السياحي وتوظيف الأدوات الإعلامية الحديثة والتقنيات الابتكارية في صناعة محتوى احترافي ومؤثر يسهم في رفع جودة الترويج السياحي، ويواكب التحولات الرقمية المتسارعة في المشهد الإعلامي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي السعودية خالد آل دغيم في تصريح صحفي اليوم أن تدشين هذه الأدوات يأتي ضمن استراتيجية الجمعية لتوسيع شراكاتها مع الجهات الابتكارية والإعلامية وتعزيز دور الإعلام كأحد الممكنات الرئيسة لنمو القطاع السياحي.

واكد ال دغيم أن هذه المبادرة ستسهم في تطوير أدوات الإعلام السياحي وتمكين المبادرات الوطنية وصناعة محتوى يعزز حضور المملكة السياحي محليا ودوليا .

من جانبها أكدت المشرفة على منصة صُنّاع مزيج ندى الغامدي أن هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في توظيف الإعلام السياحي لدعم صناعة المحتوى، من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة تخدم القطاع السياحي والقطاع الخاص، وتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي تدشين هذه الأدوات ضمن جهود جمعية الإعلام السياحي لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتطوير منظومة الإعلام السياحي، وترسيخ دوره في صناعة المحتوى السياحي المستدام، بما يسهم في إبراز المملكة كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتجدر الاشارة أن وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري قد افتتح المنتدى السعودي للإعلام الذي انطلق برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، وبمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية وصنّاع المحتوى والخبراء من داخل المملكة وخارجها.

وشكّل المنتدى منصة رائدة لإطلاق المبادرات الإعلامية وتعزيز الشراكات الداعمة لمستقبل الإعلام السعودي