شكرا لقرائتكم خبر "ناجي وحجار: المنتدى السعودي للإعلام ركيزة أساسية لتعزيز الإبداع والابتكار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد عبدالستار ناجي، الناقد والإعلامي الكويتي البارز، أن المنتدى السعودي للإعلام يمثل "موعداً مع التجديد والمستقبل"، مشيراً إلى أنه منصة حقيقية للانطلاق صوب المستقبل.

وقال ناجي، الذي كان يتجول في أروقة المنتدى السعودي للإعلام برفقة باسل حجار، ممثل كان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن زيارة الأجانب إلى المملكة تعتبر فرصة مهمة للتعرف على الثقافة والصناعة الإعلامية السعودية، أكثر من عرض أعمالنا لديهم.

وأضاف ناجي أن المنتدى السعودي للإعلام يعتبر فضاءً حيوياً لتبادل الخبرات والتجارب بين الإعلاميين من مختلف دول العالم، مما يساهم في تطوير أدوات الصناعة الإعلامية ومواكبة التغيرات التقنية الحديثة.

وأشار ناجي إلى أن المنتدى يركز على مسارات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهو ما ينسجم مع رؤيته بضرورة مواكبة الإعلام للتغيرات التقنية الحديثة.

من جانبه، أكد باسل حجار، رجل الأعمال وخبير الإعلام اللبناني، أن المنتدى السعودي للإعلام ومعرض "فومكس" (FOMEX) يمثلان منصة إبداعية مهمة لتعزيز التعاون بين الشركات الإعلامية العالمية والإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تعزز من مكانة المملكة كمركز إعلامي عالمي يضاهي أبرز العواصم العالمية.

وقال حجار، الذي يمثل سوق "كان" الدولية للتلفزيون (MIPCOM) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هذه زيارته الرابعة للمعرض، مشيداً بالتنظيم والبرمجة في فعاليات المنتدى، مؤكداً أنها تشهد تحسناً ملحوظاً عن الدورات السابقة، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز صناعة الإعلام.

ويُعد ناجي وحجار من الشخصيات المؤثرة في المشهد الثقافي والإعلامي الخليجي والعربي، حيث شغل ناجي منصب سكرتير التحرير لقسم الفنون في جريدة النهار الكويتية، وشارك كعضو في لجان تحكيم العديد من المهرجانات السينمائية العالمية المرموقة. ويشغل حجار عضوية في لجان تحكيم ومجالس استشارية لجوائز إبداعية، منها جوائز "إيلارا" للإعلام والإبداع الشبابي العربي.

وقال ناجي إن المملكة العربية السعودية تتبوأ مكانة ريادية في التحول الإعلامي في المنطقة عبر استضافة هذا الحدث الذي يجمع أكثر من 300 خبير ومتخصص عالمي.

وأضاف ناجي أن المنتدى السعودي للإعلام يمثل فرصة لاكتشاف ورعاية المواهب الإعلامية الشابة وتأمين منصات ملائمة لاستمراريتهم، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تعزز من مكانة المملكة كمركز إعلامي عالمي.