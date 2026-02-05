محمد بن راشد بن محمد بن راشد يُكرِّم الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات و«العالمية لأفضل التطبيقات»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

كرَّم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وذلك خلال منتدى الخدمات الحكومية، الذي تم تنظيمه ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، التي تختتم أعمالها اليوم الخميس.

وكرّم سموه ضمن جائزة تكنولوجيا الحكومات، منصة تصاريح البنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الوزارة الاتحادية للتحول الرقمي والتطوير الحكومي في ألمانيا، بجائزة فئة أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وهي منصة لتسريع إجراءات الموافقة الحكومية على مشاريع البنية التحتية على المستوى الاتحادي، تُحلل النصوص القانونية إلى منطق قابل للقراءة آلياً بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل، مع الحفاظ على الإشراف البشري على القرارات. وتوفر إمكانية تتبع كاملة لتعزيز الشفافية وتقليل الاعتراضات. وقد أسهمت المنصة في خفض وقت معالجة المعاملات بنسبة تصل إلى 90%، ما يدعم تسريع مشاريع الطاقة والبنية التحتية.

وفي فئة أفضل تبسيط في الخدمات الحكومية، كرّم سموه مشروع البريد الرقمي الوطني من الدنمارك، الذي برز كركيزة أساسية للبنية التحتية للحكومة الرقمية، إذ يُتيح التواصل الإلكتروني الآمن والملزم قانوناً بين السلطات والمواطنين والشركات. ومع تجاوز نسبة استخدامه 95% بين البالغين، وإلزامية الوصول إليه لجميع المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر، وصل عدد الرسائل على المنصة إلى ربع مليار رسالة عام 2025، فيما وصلت نسبة رضا المتعاملين عن النظام إلى 81% والشركات إلى 60%.

«IremboGov» أفضل خدمة حكومية

وكرّم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، فريق «IremboGov» المنصة الرقمية الموحدة للخدمات الحكومية في رواندا، بجائزة أفضل خدمة حكومية في العالم. وتوفر المنصة بوابة موحدة، تُمكّن الأفراد من الوصول إلى أكثر من 240 خدمة حكومية عبر قناة رقمية واحدة، وتدعم طرق الدفع الفوري. وقد عالجت المنصة أكثر من 49 مليون طلب منذ إطلاقها، نحو 80% من المعاملات عبر الإنترنت.

ويعمل أكثر من 7.000 رائد أعمال وكلاء رقميين ضمن «منظومة IremboGov»، مقدمين خدماتهم في المناطق النائية.

التطبيقات الحكومية

كما كرّم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بالجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، حيث كرّم سموه فريق «باكامي إيه آي» من جامعة «تكساس كريستشين» في الولايات المتحدة الأميركية، الذي فاز بالمركز الأول في الجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، ويقدم المشروع حلاً للمجتمعات الأقل وصولاً للهواتف الذكية من خلال تطوير محتوى تعليمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعتمد على أنظمة صوتية تفاعلية تعمل على شبكة الهواتف المحمولة المتوافرة دون الحاجة إلى اتصال بـ«الإنترنت» وعن طريق أرقام مجانية.

وفاز بالمركز الثاني للجائزة تطبيق «صوتك» (Your Voice) الذي طوره فريق من جامعة لاك هونج من فيتنام، وهو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يزيل حواجز التواصل من خلال ترجمة لغة الإشارة إلى نص وصوت (والعكس) في الوقت الفعلي، ويستخدم التطبيق تقنيات متقدمة للرؤية الحاسوبية وصوراً رمزية متحركة ثلاثية الأبعاد لتسهيل الحوار التفاعلي.

أما مشروع «سبون شير» من معهد ديوجيري للهندسة والدراسات الإدارية في الهند، ففاز بالمركز الثالث للجائزة، ويهدف التطبيق إلى مشاركة فائض الطعام في الوقت الفعلي، وذلك من خلال ربط الأفراد والشركات الذين لديهم طعام زائد بالأشخاص والمجتمعات القريبة المتعففة.