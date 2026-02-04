استطلاع: مستثمرو العملات الرقمية يفضّلون البنية التحتية على التمويل اللامركزي

تام شمس - الأربعاء 4 فبراير 2026 05:53 مساءً - كشف استطلاع شمل مستثمرين كبارًا وتنفيذيين في قطاع العملات الرقمية عن تحوّل في أولويات توظيف رأس المال، بعيدًا عن التمويل اللامركزي (DeFi) لصالح البنية التحتية الأساسية، في ظل تركيز متزايد من صانعي القرار على قيود السيولة والبنية التشغيلية للأسواق.

وتأتي هذه النتائج ضمن تقرير جديد نشره مؤتمر الأصول الرقمية CfC St. Moritz، استنادًا إلى ردود 242 مشاركًا في فعاليته المغلقة التي عُقدت في يناير. وشمل المشاركون مستثمرين مؤسسيين، ومؤسسين، وتنفيذيين من الإدارة العليا، ومنظّمين، وممثلين عن مكاتب عائلية.

وبحسب الاستطلاع، اختار 85% من المشاركين البنية التحتية باعتبارها أولوية التمويل الأولى لديهم، متقدمةً على التمويل اللامركزي، والامتثال التنظيمي، والأمن السيبراني، وتجربة المستخدم.

ورغم أن التوقعات المتعلقة بنمو الإيرادات والابتكار لا تزال إيجابية بشكل عام، أشار المشاركون إلى أن نقص السيولة يمثّل الخطر الأكثر إلحاحًا على القطاع. وتشير النتائج إلى أن اهتمام المستثمرين لا يزال قائمًا، إلا أن ضخّ رؤوس الأموال بات أكثر انتقائية.

المشاركون حول ابتكار العملات الرقمية. المصدر: CfC St. Moritz

البنية التحتية تتصدّر الأولويات مع استمرار مخاوف السيولة

أشار المشاركون إلى عمق السوق وقدرات التسوية باعتبارهما عنقَي زجاجة رئيسيين يحولان دون دخول تجمعات أكبر من رأس المال المؤسسي إلى أسواق العملات الرقمية.

ووصف نحو 84% من المشاركين البيئة الاقتصادية الكلية بأنها أفضل من المحايدة فيما يتعلق بنمو قطاع العملات الرقمية، إلا أن كثيرين اعتبروا أن البنية التحتية الحالية للأسواق لا تزال غير كافية لاستيعاب رؤوس أموال كبيرة على نطاق واسع.

كما أظهر الاستطلاع تغيرًا في توقعات الابتكار. فبينما يتوقع معظم المشاركين تسارع وتيرة الابتكار في عام 2026، أعرب عدد أقل عن توقعهم لزيادة حادة مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تحوّلًا من الرهانات المضاربية إلى تطوير يركّز على التنفيذ العملي.

ويتقاطع هذا التحول مع اتجاهات أوسع في الصناعة، تشمل التركيز على خدمات الحفظ، والتسوية، وبنية العملات المستقرة، وأطر ترميز الأصول، بدلًا من التطبيقات الموجّهة للمستهلكين.

تحسّن النظرة تجاه الولايات المتحدة مع تراجع الحماس للاكتتابات

أظهر الاستطلاع تحسّنًا ملحوظًا في تقييم البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة، حيث صنّفها المشاركون كثاني أكثر الولايات القضائية ملاءمة للأصول الرقمية، بعد United Arab Emirates.

وعزا مؤتمر CfC St. Moritz هذا التحوّل إلى تشريعات العملات المستقرة ووضوح القواعد التنظيمية الخاصة بالبنوك والجهات العاملة في الأسواق الخاضعة للرقابة.

في المقابل، تراجعت التوقعات المتعلقة بعمليات الطرح العام الأولي لشركات العملات الرقمية، بعد ما وصفه المشاركون بعام قياسي في 2025. ورغم أن الغالبية لا تزال تتوقع استمرار الإدراجات، عبّر عدد أقل عن ثقة عالية بذلك، مشيرين إلى إعادة تسعير التقييمات وقيود السيولة.