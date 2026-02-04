شركة TRM Labs تُنهي جولة تمويل بقيمة 70 مليون دولار عند تقييم مليار دولار وتصبح “يونيكورن” في قطاع العملات الرقمية

تام شمس - الأربعاء 4 فبراير 2026 04:42 مساءً - أكملت منصة استخبارات البلوكشين TRM Labs جولة تمويل من الفئة C بقيمة 70 مليون دولار، لترتفع قيمتها إلى مليار دولار، وتصبح بذلك أحدث شركة في قطاع العملات الرقمية تصل إلى وضع “يونيكورن”.

ووفقًا لبيان صحفي صدر يوم الأربعاء، قاد جولة الاستثمار المستثمر الأوّلي Blockchain Capital، بمشاركة كل من Goldman Sachs، وBessemer Venture Partners، وBrevan Howard Digital، وThoma Bravo، وCiti Ventures، وGalaxy Ventures.

وتهدف TRM Labs إلى تزويد المؤسسات العامة والخاصة بحلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، في وقت تتزايد فيه الأنشطة غير المشروعة التي تعتمد بشكل متنامٍ على الأتمتة.

وقال إستيبان كاستانيو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TRM Labs:

“في TRM، نطوّر حلول ذكاء اصطناعي لمشكلات لها تبعات حقيقية على السلامة العامة، والنزاهة المالية، والأمن القومي”.

وأضاف: “يتيح لنا هذا التمويل تمكين فريقنا العالمي من الطراز الأول — إلى جانب المواهب التي ستنضم إلينا لاحقًا — من الابتكار جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الموجودة في الخطوط الأمامية لأخطر التهديدات، وتوسيع إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحسين حماية الأنظمة الحيوية بشكل ملموس”.

وتُظهر جولة التمويل البالغة 70 مليون دولار استمرار تدفّق رؤوس الأموال نحو منصات تحليلات البلوكشين التي تسعى للحد من انتشار عمليات الاحتيال والهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استثمارات من مؤسسات تقليدية كبرى.

TRM Labs تعتزم توسيع قوتها العاملة عالميًا وتطوير أدوات الامتثال والتحقيق المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تتخذ TRM Labs من سان فرانسيسكو مقرًا رئيسيًا لها، مع مراكز تشغيل في لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن ولندن وسنغافورة.

وأوضحت الشركة أن رأس المال الجديد سيُستخدم لتوسيع قوتها العاملة العالمية، التي تضم باحثين في الذكاء الاصطناعي، وعلماء بيانات، ومهندسين، وخبراء في الجرائم المالية.

كما ستعمل الشركة على تطوير أدوات التحقيق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعطيل الأنشطة غير المشروعة، وتعزيز حلولها التي تساعد المؤسسات على إدارة مخاطر الجرائم المالية.

عمليات التصيّد الاحتيالي في العملات الرقمية تشهد عودة بفعل تطورات الذكاء الاصطناعي التوليدي

لطالما شكّلت عمليات التصيّد الاحتيالي في قطاع العملات الرقمية مشكلة مزمنة، لكنها شهدت عودة ملحوظة مع التقدّم في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتعتمد هذه العمليات على إرسال روابط احتيالية للضحايا بهدف سرقة معلومات حساسة، مثل المفاتيح الخاصة لمحافظ العملات الرقمية.

وفي ديسمبر، خسر مستثمر في بيتكوين (BTC) كامل مدخراته التقاعدية نتيجة عملية احتيال عاطفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُعرف باسم “ذبح الخنازير”، حيث استخدم المحتال صورًا مولّدة بالذكاء الاصطناعي للتلاعب بالضحية عاطفيًا ودفعه إلى إرسال عملات بيتكوين.

الخسائر الشهرية وعدد ضحايا عمليات التصيّد الاحتيالي في العملات الرقمية خلال عام 2025. المصدر: Scam Sniffer

ورغم ذلك، يشير تراجع عدد الحوادث إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر وعيًا بسبل حماية أصولهم من الهجمات.

وبحسب تقرير صادر عن أداة أمن Web3 Scam Sniffer، انخفضت الخسائر الناتجة عن عمليات التصيّد الاحتيالي بنسبة 83% على أساس سنوي، لتصل إلى 83.3 مليون دولار في عام 2025، مقارنة بـ494 مليون دولار في عام 2024.