مقتل 24 فلسطينياً بتجدد القصف على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (غزة، القاهرة)

جدد الجيش الإسرائيلي، أمس، قصفه على غزة مخلفاً 24 قتيلاً وعشرات المصابين، فيما ألغت إسرائيل سفر الدفعة الثالثة من مرضى القطاع عبر معبر رفح البري. وقالت السلطات الصحية في القطاع في بيان صحفي: «إن أقسام الطوارئ استقبلت منذ ساعات الفجر 24 قتيلاً فلسطينياً بينهم أطفال ونساء إثر تجدد القصف الجوى والبري على منازل الفلسطينيين وخيام النازحين».

بدورها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية فى بيان مماثل: «إن القصف أدى إلى مقتل أحد المسعفين أثناء أداء واجبه الإنساني في محافظة خان يونس جنوبي القطاع».

وأفاد شهود عيان، بأن القصف استهدف أحياء التفاح والشجاعية والزيتون وأجبر عشرات العائلات على النزوح قسراً.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي: إنه «نفّذ ضربات دقيقة من الجو والبر، رداً على إطلاق نار على قواته أصاب ضابطاً بجروح خطيرة في شمال القطاع»، معتبراً أن «الحادث انتهاك لوقف إطلاق النار».

في غضون ذلك، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس: «إن إسرائيل ألغت سفر الدفعة الثالثة من مرضى قطاع غزة عبر معبر رفح البري».

وقال المتحدث الإعلامي باسم الجمعية، رائد النمس، في تصريح صحفي: إن «الجهات المعنية أبلغت الجمعية بأن إسرائيل قررت إلغاء سفر الدفعة الثالثة من المرضى عبر معبر رفح». وأوضح أنه على مدى يومين من فتح معبر رفح البري تم سفر 21 مريضاً و55 مرافقاً.