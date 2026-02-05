سعر الدولار مقابل الفرنك يتقدم صعوداً بثبات – توقعات اليوم – 05-02-2026

صعد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، وتأثره في وقت سابق باختراق خط اتجاه هابط، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.