سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يستعد لكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 05-02-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في كسر مستوى الدعم المهم 74,000$، وهو المستوى الذي أشرنا إليه في تحليلاتنا السابقة كهدف سعري محتمل، هذا الكسر عزز من حدة الضغوط البيعية، ودفع السعر إلى تسجيل خسائر جديدة مع تسارع الزخم السلبي على المدى القصير.

ويأتي هذا الأداء الضعيف في ظل سيطرة واضحة للاتجاه الرئيسي الهابط، مع استمرار تداولات البتكوين دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل مقاومة ديناميكية تضغط على أي محاولات ارتداد، كما يتزامن ذلك مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يرجّح استمرار الضغوط على السعر خلال التداولات القادمة، ما لم تظهر إشارات فنية معاكسة واضحة.