سعر النفط خام برنت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 05-02-2026

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على انخفاض حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى الزوج دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي والذي أدى به إلى كسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، ما يضاعف من تلك الضغوط السلبية، والتي تتعزز مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي.