سعر النحاس يؤجل الارتفاع-توقعات اليوم 5-2-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-05 05:31AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أعلن سعر النحاس عن تأجيله مجددا للهجوم الصاعد بتقديمه مؤخرا لإغلاق سلبي جديد دون الحاجز المتمثل بمستوى 5.9700$ ليتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك مشكلا بذلك لبعض الموجات التصحيحية وليستقر من خلالها قرب 5.7500$.

 

استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية سيزيد من فعالية المسار التصحيحي الهابط للفترة القريبة ليدعونا ذلك لترجيح استهدافه لمستوى 5.6200$ ومن ثم ليكرر الضغط على الدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$ والذي يشكل بدوره مفتاح تأكيد الاتجاه للتداولات المتوسطة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.6200$ و 5.9200$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز 

