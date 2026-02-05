شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يؤجل الارتفاع-توقعات اليوم 5-2-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-02-05 05:31AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أعلن سعر النحاس عن تأجيله مجددا للهجوم الصاعد بتقديمه مؤخرا لإغلاق سلبي جديد دون الحاجز المتمثل بمستوى 5.9700$ ليتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك مشكلا بذلك لبعض الموجات التصحيحية وليستقر من خلالها قرب 5.7500$.
استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية سيزيد من فعالية المسار التصحيحي الهابط للفترة القريبة ليدعونا ذلك لترجيح استهدافه لمستوى 5.6200$ ومن ثم ليكرر الضغط على الدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$ والذي يشكل بدوره مفتاح تأكيد الاتجاه للتداولات المتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.6200$ و 5.9200$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز