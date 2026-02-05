سعر النحاس يؤجل الارتفاع-توقعات اليوم 5-2-2026

أعلن سعر النحاس عن تأجيله مجددا للهجوم الصاعد بتقديمه مؤخرا لإغلاق سلبي جديد دون الحاجز المتمثل بمستوى 5.9700$ ليتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك مشكلا بذلك لبعض الموجات التصحيحية وليستقر من خلالها قرب 5.7500$.

استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية سيزيد من فعالية المسار التصحيحي الهابط للفترة القريبة ليدعونا ذلك لترجيح استهدافه لمستوى 5.6200$ ومن ثم ليكرر الضغط على الدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$ والذي يشكل بدوره مفتاح تأكيد الاتجاه للتداولات المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.6200$ و 5.9200$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز