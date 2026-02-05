الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 05-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-05 03:35AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

هبط سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر مستوى الدعم المهم 2,070$، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق تشبع شرائي، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار.

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

