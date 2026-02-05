سعر الإيثيريوم (ETHUSD) محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 05-02-2026

هبط سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر مستوى الدعم المهم 2,070$، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق تشبع شرائي، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار.