شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 05-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-05 03:15AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على مكاسب ممتدة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الديناميكي الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق من تقدم الزوج في الفترة القادمة، فقد نشهد بعض التذبذبات والتي تهدف إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.