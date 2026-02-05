انت الان تتابع خبر سفير لبنان يقدم اوراق اعتماده في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل السفير اللبناني وفق البيان "تحيات قيادة بلاده الى الحكومة العراقية"، معرباً عن تطلع الجمهورية اللبنانية الى تعزيز علاقات التعاون الثُّنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبما يخدم المَصالِحَ المُشتَرَكَة ويعزز أَواصِرَ الأُخوَّةِ العَرَبِيَّة.

من جانبه، رحب وزير الخارِجِية بالسفير اللبناني، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، ومؤكداً حرص حكومة جمهورية العِراق على تطوير العَلاقاتِ الثُّنائيَّة مع الجمهورية اللبنانية ، ودعم الجهود المشتركة الرامية الى توسيع مجالات التَّعاوُنِ السياسي وَالاقتصادِي والثقافي ، بما يسهم في تعزيز الاستِقرار والتَّنسِيقِ العربي المُشتَرَك، بحسب البيان.

ولفت بيان الخارجية الى انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على اهمية استمرار التَّشاوُر والتنسيق حيال القضايا الإِقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبما يعكس عمق العَلاقاتِ التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين".