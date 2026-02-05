انت الان تتابع خبر العراق يعلن دعمه للحوار بين إيران والولايات المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو".وأكد السوداني "حرص العراق على بناء أمتن العلاقات مع فرنسا، ولاسيما في الجانب الاقتصادي، وفسح المجال أمام الشركات الفرنسية لزيارة العراق، والتنسيق لعقد شراكات قوية مع الشركات العراقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والمساهمة في مسيرة التنمية والإعمار"، معبراً عن ترحيبه بمشاركة الشركات الفرنسية في معرض بغداد الدولي.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ "العراق تحمّل مسؤوليات جسيمة نيابةً عن المجتمع الدولي، وآخرها ما يتعلق بنقل الإرهابيين من السجون السورية"، لافتا الى أنه "من الضروري اليوم أن يدعم العالمُ العراق في هذا الوقت الحساس، وأن تتحمّل الدول مسؤولياتها عبر استعادة مواطنيها لما يمثله هذا الأمر من تهديد مشترك"، مؤكداً استمرار التعاون مع فرنسا في تطوير قدرات العراق الدفاعية.

وأشار السوداني إلى المحادثات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة، في ظلّ ما يمر به العالم والمنطقة، بمرحلة بالغة الحساسية، مؤكداً دعم العراق للحوار لأهميته في الوصول إلى الحلول السلمية.

من جانبه، نقل بارو وفق البيان "تحيات الرئيس ماكرون إلى رئيس مجلس الوزراء"، وأشاد بدور سيادته في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وجهوده في إعمار العراق، مؤكداً رغبة الشركات الفرنسية بالعمل في العراق، وأشار إلى مشاركة 20 شركة فرنسية بمختلف القطاعات في معرض بغداد الدولي.

وعبر وزير الخارجية الفرنسي عن رغبة بلاده بالعمل مع العراق من أجل استقرار المنطقة وتنسيق الجهود للقضاء على الإرهاب، مثمناً دور العراق في نقله للسجناء الإرهابيين كونها خطوة ستسهم في تحقيق الأمن الاقليمي، معبراً عن استعداد فرنسا لتوفير الدعم في قضية الإرهابيين السجناء.