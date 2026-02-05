الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 5 فبراير 2026 08:16 مساءً - بعد رفض عرض المليار… تصريحات نارية تعجل برحيل نجم المرينجي إلى دوري روشن السعودي!!

زاد الجدل في الساعات الأخيرة على لاعب نادي ريال مدريد الإسباني النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور وذلك بعدما تحدث عن العنصرية الذي يتعرض لها في الكرة الإسبانية وطالب بسحب تنظيم المونديال في عام 2030م منهم.

وهي التصريحات التي رأها الجماهير مسيئة للكرة الإسبانية مما طالب العديد من الأشخاص بضرورة بيع نادي ريال مدريد اللاعب في أسرع فرصة، وحسب ما قيل في الساعات الأخيرة إن اهتمام الأندية السعودية زاد.

يذكر إن اللاعب قد تحصل على عرض بقيمة المليار يورو من الدوري السعودي ولكنه رفضه بلا أي سبب.

تصريحات فينيسوس عن العنصرية

وذلك وخرج النجم البرازيلي وقال: “أنا أؤمن وأريد أن أفعل كل شيء حتى تتغير الأمور لأن الكثير من الناس في إسبانيا (الأغلبية) ليسوا عنصريين، للأسف هناك مجموعة صغيرة تؤثر على صورة البلد، الذي يعيش فيه الناس بشكل جيد للغاية”.

وأضاف وقال: “أتمنى أن تتطور إسبانيا وتفهم مدى خطورة إهـانة شخص بسبب لون بشرته، لأنه إذا لم تتطور الأمور بحلول عام 2030 ، فيجيب تغيير مكان إقامة كأس العالم”.