غرامة تصل حتى 10000 ريال سعودي تفرضها إدارة المرور على هذه الحالات!

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 5 فبراير 2026 08:16 مساءً - في صرامة شديدة أعلنت إدارة المرور السعودي في لائحة قوانينها عن الأفعال التي تجعل صاحب المركبة يدفع غرامة مالية 10000 ريال سعودي ومن خلال موقع لحظات نيوز نتعرف على التفاصيل.

أفعال تؤدي بصاحبها لدفع غرامة مرورية 10000 ريال سعودي

مجموعة من الأفعال أثناء قيادة المركبة تسبب في غرامة 10000 ريال سعودي وهي ما يلي:

قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقار محذر من القيادة تحت تأثيره.

السماح لأصحاب الحيوانات بالمرور بالحيوانات الخاصة بهم من غير الأماكن المخصصة.

استخدام لوحة غير عائدة للمركبة.

المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها.

تعتبر قوانين إدارة المرور في السعودية حماية كبيرة للمواطنين وجعلهم يشعرون بالأمان بالرغم من صرامتها، حيث تسير المركبات في المملكة بنظام وهذا ما تطرقنا له معكم في موقع لحظات نيوز