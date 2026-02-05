شكرا لقرائتكم خبر عن سهم ألفابت ينخفض رغم صدور نتائج أعمال فصلية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت عملة بيتكوين إلى ما دون 70 ألف دولار يوم الخميس، مع تراجع ثقة المستثمرين في الأصل الرقمي الذي كان يوصف سابقًا بـ «الذهب الرقمي» و«مخزن القيمة الفريد».

تعمّقت خسائر الأصول الرقمية، بما في ذلك بيتكوين، مع إعادة المستثمرين تقييم الفائدة العملية للعملة التي رُوجت سابقًا كوسيلة للتحوط ضد التضخم والاضطرابات الاقتصادية الكلية، وأيضًا كبديل للعملات الورقية والأصول الملاذ الآمن التقليدية مثل الذهب. ومع ذلك، لم تتحقق هذه التوقعات مؤخرًا، خاصة بعد أن بلغت بيتكوين ذروة تجاوزت 126 ألف دولار في أوائل أكتوبر الماضي.

يوم الخميس، انخفض سعر بيتكوين إلى 69,055.46 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2024.

وقالت مارين لابور، محللة في دويتشه بنك، في مذكرة للعملاء يوم الأربعاء: «يُشير هذا البيع المستمر، في رأينا، إلى فقدان المستثمرين التقليديين الاهتمام، وتزايد التشاؤم العام تجاه العملات المشفرة».

وجاء هذا الحذر المتزايد للمستثمرين مع فشل العديد من الادعاءات المثيرة حول بيتكوين في التحقق على أرض الواقع. فقد تحركت العملة في الغالب في نفس اتجاه الأصول عالية المخاطر الأخرى، مثل الأسهم، خصوصًا خلال التصعيدات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة في فنزويلا والشرق الأوسط وأوروبا، كما أن اعتمادها كوسيلة دفع للسلع والخدمات لا يزال محدودًا.

بيتكوين تتراجع مقابل الذهب

انخفضت بيتكوين بنحو 29% خلال العام الماضي، في حين ارتفع الذهب بنسبة 69% خلال نفس الفترة.

وتسارعت الخسائر هذا الأسبوع، حيث انخفضت العملة المشفرة الرائدة بنحو 17% خلال الأيام الخمسة الماضية، في طريقها لتسجيل أسوأ أسبوع لها منذ 11 نوفمبر 2022، حين تراجعت بنسبة 21%.

كما شهدت العملات المشفرة الأخرى تراجعًا كبيرًا، إذ انخفضت إيثر (Ether) بنسبة 23% هذا الأسبوع، في أسوأ أسبوع لها منذ نوفمبر 2022 عندما خسرت 24%، بينما وصلت سولانا (Solana) إلى 88.42 دولارًا يوم الخميس، وهو أدنى مستوى لها منذ عامين، وخسرت 24% على مدار الأسبوع.

وأشار بعض مراقبي السوق إلى أن مستوى 70 ألف دولار يمثل نقطة نفسية رئيسية، وأن كسره قد يؤدي إلى المزيد من الانخفاضات. وقال جيمس بوترفيل، رئيس قسم الأبحاث في Coinshares: «70 ألف دولار يتشكل كمستوى نفسي رئيسي، وإذا فشلنا في الحفاظ عليه، فإن التحرك نحو نطاق 60–65 ألف دولار يصبح مرجحًا للغاية».

ارتباط الانخفاض بأسواق الأسهم

جاءت حركة الانخفاض الأخيرة في بيتكوين عقب تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية، مما انعكس على العملات المشفرة. حيث انخفض مؤشر State Street Technology Select Sector SPDR ETF بنسبة 2.8% يوم الأربعاء، بعد يوم من انخفاضه 2.2%.

وفي الوقت نفسه، استمرت المعادن الثمينة في تقلباتها، حيث هبطت الفضة مجددًا يوم الخميس، بينما الذهب يواجه ضغوطًا سعرية.

كما تواصل عمليات التصفية الإجباريّة (Forced Liquidations) – عندما تُباع مراكز المتداولين تلقائيًا عند وصول سعر بيتكوين إلى مستوى محدد – الضغط على السوق. ووفقًا لبيانات Coinglass، تم تصفية أكثر من 2 مليار دولار من المراكز الطويلة والقصيرة في العملات المشفرة هذا الأسبوع حتى يوم الخميس.

استمرار التراجع على مدار الأشهر

شهدت بيتكوين انخفاضًا مستمرًا لأكثر من ثلاثة أشهر، لتصبح أكثر من 45% أدنى من ذروتها في أكتوبر. وسجلت العملات الأخرى، بما في ذلك إيثر وXRP، تراجعات أكبر.

وقالت مايا فوجينوفيتش، الرئيس التنفيذي لأصول رقمية في FG Nexus لشبكة CNBC: «الارتفاع المستمر المباشر الذي توقعه الكثيرون لم يتحقق بعد. لم تعد بيتكوين تتحرك بناءً على الضجيج الإعلامي، القصة فقدت بعضًا من تأثيرها، وأصبحت تتحرك بناءً على السيولة وتدفقات رأس المال فقط».

تراجع الطلب المؤسسي

في حين كان يُعزى سابقًا دعم أسعار بيتكوين إلى المستثمرين المؤسسيين الكبار، يبدو الآن أن هؤلاء هم نفس المشاركين الذين يبيعون العملة.

وقال تقرير CryptoQuant يوم الأربعاء: «الطلب المؤسسي قد انعكس بشكل ملموس». وأضاف أن صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية، التي اشترت 46 ألف بيتكوين في نفس الفترة من العام الماضي، أصبحت صافية بائعة في 2026.

وأشار التقرير إلى إشارات مقلقة أخرى: «لقد كسرت بيتكوين أدنى متوسطها المتحرك لمدة 365 يومًا لأول مرة منذ مارس 2022، وانخفضت بنسبة 23% خلال الـ83 يومًا منذ الكسر — أسوأ من مرحلة الهبوط في أوائل 2022».

ويعتبر المتوسط المتحرك أداة تتبع تحركات السعر على مدى فترة محددة لتنعيم التقلبات القصيرة الأجل وتحديد الاتجاهات.

وأشار تقرير CryptoQuant إلى أن الحركة الأخيرة تشير إلى انخفاض محتمل نحو نطاق 60–70 ألف دولار.