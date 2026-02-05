عمومية الدريس السعودية تعقد اجتماعها 2 مارس لمناقشة توزيع ريالين للسهم عن العام 2025

انخفض سهم ألفابت خلال تداولات اليوم الخميس رغم إعلان شركة التكنولوجيا الأمريكية أمس عن تحقيق أرباح وإيرادات قوية فضلاً عن إعلانها زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

انخفضت أسهم شركة ألفابت، المالكة لغوغل، بنسبة 5% يوم الخميس، رغم إعلانها نتائج فصلية فاقت توقعات وول ستريت من حيث الأرباح والإيرادات، وذلك في ظل توقعات بارتفاع هائل في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري.

وكان السهم قد أنهى تعاملات الأربعاء على تراجع يقارب 2%. وبعد إغلاق السوق، أعلنت ألفابت تحقيق إيرادات في الربع الرابع بلغت 113.83 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين التي بلغت 111.43 مليار دولار، وفق بيانات LSEG.

وسجلت وحدة Google Cloud إيرادات قدرها 17.66 مليار دولار، مقابل توقعات عند 16.18 مليار دولار، بحسب StreetAccount. في المقابل، بلغت إيرادات إعلانات YouTube نحو 11.38 مليار دولار، دون التقديرات البالغة 11.84 مليار دولار.

وأفادت شركة التكنولوجيا العملاقة بأنها ستزيد إنفاقها الرأسمالي بشكل كبير في عام 2026 إلى ما بين 175 مليار دولار و185 مليار دولار، أي أكثر من ضعف إنفاقها في عام 2025. ومن المقرر توجيه جزء كبير من هذه النفقات إلى الاستثمار في قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي لصالح وحدة Google DeepMind.

ماذا يقول المحللون؟

أشار محللو Barclays في مذكرة يوم الخميس إلى أن تكاليف البنية التحتية وDeepMind وWaymo «أثّرت سلبًا على الربحية الإجمالية لألفابت»، متوقعين استمرار هذا الضغط خلال عام 2026.

وأضافوا: «نمو الحوسبة السحابية مذهل وفق أي مقياس: الإيرادات، والطلبيات المتراكمة، ورموز واجهات البرمجة المعالجة، واعتماد الشركات على نموذج Gemini. هذه المؤشرات، إلى جانب تقدم DeepMind على صعيد النماذج، تبدأ في تبرير الزيادة البالغة 100% في الإنفاق الرأسمالي خلال 2026».

وتابعوا: «قصة الذكاء الاصطناعي تتحسن بينما يتسارع أداء البحث — وهذا هو الاستنتاج الأهم لسهم GOOG».

من جانبهم، قال محللو Deutsche Bank في مذكرة منفصلة إن ألفابت «أدهشت العالم» بخطة إنفاقها الرأسمالي الضخمة، مضيفين: «في ظل حالة عدم اليقين التي يعيشها قطاع التكنولوجيا حاليًا، ليس من الواضح ما إذا كان ذلك أمرًا إيجابيًا أم سلبيًا».